Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, 5 aylık enflasyon oranları netleşti ve bu veriler emekli maaş zamlarına dair önemli ipuçları sundu. Bu çerçevede, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı için %22,72'lik bir zam oranı garantilendi. Memur emeklileri ise enflasyon farkı ve %10'luk toplu sözleşme zammı ile birlikte %17,4'lük bir zam alacak.

Merkez Bankası tahminleri ve kesinleşecek rakamlar

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, Temmuz ayında SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %25,81 olarak öngörülüyor. Memur emeklileri için ise %20,35 oranında bir zam bekleniyor. Bu rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı Haziran ayı TÜFE rakamlarına göre kesinleşecek.

Yeni maaş tutarları

Enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamalar sonucunda Temmuz ayında emekli maaşlarına yansıyacak zam oranları şu şekilde olacak:

En düşük memur emekli maaşı: 14.740 TL’den 17.739 TL’ye

Bağ-Kur esnaf emekli maaşı: 10.178 TL’den 12.804 TL’ye

Bağ-Kur tarım emekli maaşı: 8.089 TL’den 10.176 TL’ye

SSK 2000 öncesi emekli maaşı: 11.367 TL’den 14.300 TL’ye

SSK 2000 sonrası emekli maaşı: 7.047 TL’den 8.865 TL’ye

Ayrıca, en düşük emekli maaşının 12-13 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu artışlar, TÜİK'in Haziran ayı TÜFE rakamlarını açıklamasının ardından kesinleşecek ve emekliler zamlı maaşlarını Temmuz ayı itibariyle almaya başlayacaklar.

Emekliye refah payı gelecek mi?

Bu yılın Ocak ayında emekli maaşı artışının ek zam olmadan %37,5 olduğunu hatırlatan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Üzerine 5 puan refah payı eklediler ve çok büyük tepki geldi. Ardından tekrar bir iyileştirme yaparak oranı %49,25’e yükselttiler. Ocak ayında emekli maaşındaki artış üç kez değişti. Temmuz ayında da benzer bir değişiklik bekliyorum. Hükümetin gündeminde %20-25 oranında bir zam var. Bu tarihlerde emeklilerden, çalışanlardan ve asgari ücretlilerden büyük baskı gelecektir," dedi.