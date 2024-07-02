Milyonlarca emeklinin gözünü diktiği temmuz zammı, yarın açıklanacak olan TÜFE verilerine göre ortaya çıkacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Detaylar haberimizde…BURSA (İGFA) - Emeklilerin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. TÜİK'in 3 Temmuz’da (yarın) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri ile birlikte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisinin yeni maaşları belli olacak.

GÖZLER 3 TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ

Yılda 2 kez gerçekleştirilen emekli zammı için rakamlar belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranında zamlarını alacaklar.

Piyasa katılımcıları anketini ele aldığımızda, kök aylığı 10 bin liranın altında olmayan emeklilerin maaşına yüzde 25,81 zam olacak.

TCMB’nin anketindeki tahminlere göre kök maaşı 10 bin lira olan emeklinin maaşı 12 bin 581 liraya yükselecek. Emeklinin maaşı 15 bin lira ise 18 bin 871 liraya ve 20 bin lira ise 25 bin 162 liraya artacak.