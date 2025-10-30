Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Geçtiğimiz ay yürüyüş yaparken görüntülenen sanatçının kazıttığı saçları sosyal medyada gündem olmuştu.

71 yaşındaki Aksu’nun son halini, yakın dostu Emel Müftüoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Müftüoğlu’ndan dost paylaşımı

Emel Müftüoğlu, birlikte çekildikleri kareye şu notu düştü:

“Dinlenme molası verdik, 8.565.327 adım yürüdükten sonra.”

Paylaşımda Sezen Aksu’nun saçlarının yeniden uzamaya başladığı ve enerjik haliyle dikkat çektiği görüldü. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı ve sanatçının hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

“Uzak Şehir” dizisine şarkı hediye etti

Sezen Aksu, bir yandan da müzik çalışmalarına devam ediyor. Ünlü sanatçı, seyircisi olduğu “Uzak Şehir” dizisine bir şarkısını hediye etti. Şarkı, dizinin oyuncularından Ozan Akbaba tarafından seslendirildi ve özel bir tanıtım videosuyla yayınlandı.