08 Ağustos 2024, Perşembe günü saat 21:00'de, zarafeti ve muhteşem sesiyle tanınan ünlü sanatçı Emel Sayın, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. BKM organizasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, Emel Sayın, sanatseverlerle buluşacak.

Sahnedeki asaletini ve etkileyici performansını bir araya getirecek olan Sayın, hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Emel Sayın'ın özel bir repertuarla sunacağı bu konser, sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.