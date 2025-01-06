Antalya’da 79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, sevenlerini derinden üzüntüye boğdu. Tayfur için düzenlenen anma törenlerinin ardından, şarkıcı Emel Sayın, Tayfur ile birlikte geçirdiği bir anıyı paylaştı. Sayın, Tayfur’un içten ve beyefendi kişiliğini anlatarak, onun hayranlarının gözündeki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından sanat dünyası, onu kaybetmenin acısını yaşıyor. Tayfur’un en yakın arkadaşları ve meslektaşları, onunla paylaştıkları özel anıları anlatıyor. Şarkıcı Emel Sayın da Tayfur ile birlikte çıktıkları Almanya turnesinden bir anısını anlatarak, onun karakterini bir kez daha vurguladı.

"Ferdi Tayfur, beyefendi bir insan"

Emel Sayın, Almanya turnesinde birlikte oldukları Tayfur’un, diğer sanatçılarla sosyal bir bağ kurmakta çekingen davrandığını belirtti. Ancak, Sayın ve diğer dostlarının ısrarları ile Tayfur, sohbetlere katılmaya başladı. Sayın, Tayfur’un nazik ve beyefendi tutumunun kendisini etkilediğini ifade etti: "O kadar güzel ve beyefendi bir insan olduğunu gördük ki, şaşırdık."

Tayfur’un hayranları Almanya’da coşkuyla karşıladı

Emel Sayın, Tayfur’un Almanya’daki Türkler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu söyledi. Almanya’daki Türkler, Tayfur’un müziğiyle özdeşleşmiş, ona duyduğu saygıyı her fırsatta dile getirmiştir. Sayın, Tayfur’un sesinin ve duruşunun Almanya’daki Türkler için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.