176 hektar arazinin sulanmasını sağlayacak proje, 66 milyon 655 bin TL bedelle ihale edildi ve inşaat hazırlıklarına hız verildi.

2025'te inşaat başlayacak

Günlüce köyüne yaklaşık 5,2 kilometre mesafede, Kovalıyeri Deresi üzerinde inşa edilecek gölet, 2025 yılının bahar aylarında inşaatına başlanarak hayata geçirilecek. Proje kapsamında göletin su biriktirme hacmi 780 bin metreküp olacak ve 29 metre yüksekliğe sahip olacak.

2026'da tamamlanması planlanıyor

Sulama göletinin, tarım arazilerinin verimliliğini artırması ve çiftçilere önemli bir destek sunması hedefleniyor. Yapımın Mart 2026'da tamamlanması beklenen göletin, Günlüce köyü ve çevresindeki tarım faaliyetlerinde büyük bir gelişme sağlaması öngörülüyor.