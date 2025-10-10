Emet İlçe Müftülüğü tarafından Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, yerel protokol ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Protokol ve Aileler Programa Yoğun İlgi Gösterdi

Hafızlıklarını başarıyla tamamlayan 19 kız ve 21 erkek öğrenci için düzenlenen programa, Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, AK Parti İlçe Başkanı Ozan Tuncel, yönetim kurulu üyeleri, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ve hafızların aileleri katıldı.

Program Kuran Tilavetiyle Başladı

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in riyasetinde gerçekleştirilen program, Kütahya Ulu Camii Baş İmam-Hatibi Mehmet Ali Sarı ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyelerinden Musa Coşkun’un Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başladı. Programın devamında protokol üyeleri konuşmalar yaptı ve hafızlara belgeleri takdim edildi.

Dualarla Son Buldu

Öğrencilerin hafızlık belgelerinin takdimi sonrası, yapılan toplu dua ile program son buldu. Program, öğrenciler ve aileleri için duygusal anlara sahne oldu. Hafızlık İcazet Programı ile Emet ilçesi, dini eğitimin yaygınlaşmasına önemli bir katkı daha sağlamış oldu.