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Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.

Olay yerine Emet Belediyesi’ne ait 2 arazöz, Çavdarhisar Belediyesi’nden 1 arazöz ve Çavdarhisar Orman Şefliği’nden 1 arazöz sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan ekipler, köy halkının su tankeriyle verdiği destek sayesinde yangını kontrol altına aldı. Erken müdahale sayesinde yangın eve ulaşmadan söndürüldü ve olası bir facianın önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ve köylülerin iş birliğiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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