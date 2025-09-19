İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 3 Eylül İlkokulu öğrencileri hem doğayla buluştu hem de sağlıklı beslenmenin önemini öğrendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, kiraz ve vişne fidanlarını öğretmenleri ve yetkililer eşliğinde toprakla buluşturdu. Çocuklara fidan dikiminin aşamaları uygulamalı olarak anlatılırken, çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılması amaçlandı.

Etkinliğin sınıf içi bölümünde ise öğrencilerin soruları yanıtlandı. Uzmanlar, sağlıklı gıda tüketiminin çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek meyve tüketiminin yararlarını anlattı. Program kapsamında öğrencilere muz ikram edilerek, sağlıklı yaşam mesajı pekiştirildi.

Etkinliğe Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun ile Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen de katılarak öğrencilere destek verdi.

Doğayı koruma bilinci ile sağlıklı beslenme alışkanlığını bir arada sunan etkinlik, minik öğrencilerden büyük ilgi gördü.