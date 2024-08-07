2023 yılının 1 Aralık günü Kaplıca Mahallesi Muhtarı Mehmet D. ile Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Mehmet D.'nin tabancasıyla ateş açması sonucunda Muhtar Harun Kara ağır yaralanırken, esnaf İsmail Algül de yaralandı.

Kebapçı İsmail Algül tedavi altına alınmıştı

Olayın ardından, ağır yaralı olarak Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılan Muhtar Harun Kara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yaralı, kebapçı olarak bilinen İsmail Algül (43), ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Yaklaşık 8 aydır tedavi gören İsmail Algül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.