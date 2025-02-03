Ünlü "Emily in Paris" yıldızı Lily Collins, yönetmen eşi Charlie McDowell ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne oldular. Sosyal medya hesaplarından yaşadıkları mutluluğu paylaşan Collins, bebeklerine verdikleri “Tove Jane” adını duyurdu. Bu haber, takipçileri arasında büyük sevinç yaratırken bazı kullanıcılar ise anne baba olma fikrine farklı yaklaşımlar sergiledi.

Mutluluğun resmi: Tove Jane

35 yaşındaki Lily Collins, 2021 yılında dünyaevine giren ünlü ikili, minik kızlarının doğumuyla birlikte hayatlarında yeni bir sayfa açtılar. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Collins ve McDowell, “Muhteşem taşıyıcı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz” sözleriyle duygusal anlar yaşadı.

Sosyal medyada geniş yankı

Yeni bebek haberini duyuran Collins’in paylaşımları, sosyal medyada hızla yayıldı. Hayranları ve takipçiler, ünlü çiftin bu mutluluğunu tebrik ederken, bazı kişiler ise bu yolla anne baba olmanın getirdiği değişiklikleri ilginç buldu. Geniş yankı uyandıran duyuru, "Tove Jane" adının ve Collins'in içten mesajlarının sosyal medyada sıkça konuşulmasına neden oldu.

Yeni bir dönem yeni başlangıç

Lily Collins, kariyerindeki başarıların yanı sıra şimdi de annelik deneyimiyle öne çıkıyor. Yönetmen eşi Charlie McDowell ile kurdukları güçlü bağ, yeni doğan kızları Tove Jane ile daha da pekişiyor. İkili, aile değerlerine verdikleri önemi ve sevgi dolu yaklaşımlarını paylaşarak, takipçilerine ilham vermeye devam ediyor.