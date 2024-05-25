Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ezelden gelen bir gönül bağımız var Afrika ile. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız.

"Dayanışmamız daim olsun"

Yıllar içerisinde sağlık, eğitim, kültür ve nice alanda işbirliklerimizle sağlamlaştırdığımız dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Hafızamdan ve yüreğimden silinmeyecek hatıralarıma ilham olan Afrika’nın günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Ezelden gelen bir gönül bağımız var Afrika ile. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız.



Yıllar içerisinde sağlık, eğitim, kültür ve nice alanda iş birliklerimizle sağlamlaştırdığımız dayanışmamızın daim olmasını diliyorum.



Hafızamdan ve yüreğimden… pic.twitter.com/MM2M35UhbK — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 25, 2024