





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi gururla temsil eden milli sporculara sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Emine Erdoğan, sporcuların üstün performanslarının ve özverilerinin ülke genelinde büyük bir takdirle karşılandığını belirtti.

Milli sporculara minnettarlık

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, “Paris 2024 Olimpiyatları’nda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm milli yıldızlarımıza üstün çabaları için teşekkür ediyorum,” diyerek sporcuların uluslararası arenada gösterdikleri başarının önemine vurgu yaptı. Erdoğan, sporcuların bu başarılarıyla sadece ülke içinde değil, tüm dünyada Türkiye'nin adını gururla anılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Gurur ve ilham verici performans

Emine Erdoğan, “Emekleriyle iz bırakan sporcularımızın mücadelesi, kalbimizdeki gururun büyümesine vesile oldu,” şeklinde sözlerine devam ederek, sporcuların azim ve kararlılıklarının gelecek nesiller için ilham kaynağı olacağına inandığını belirtti. Bu mücadelenin, genç yetenekler için bir örnek teşkil ettiğini ve onları motive edeceğini vurguladı.

Başarıların sürekliliği için temenniler

Paylaşımında, “İnanıyorum ki her birinin azmi, geleceğin şampiyonlarına ilham olacak. Yolları açık, başarıları daim olsun,” diyen Emine Erdoğan, sporcuların gelecekteki başarılarının devamını diledi. Bu temenniler, sporcuların moral ve motivasyonunu artırırken, ülke genelinde sporun teşvik edilmesine katkıda bulunuyor.