Kariyerinde başarılı olanlar Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tuğba Özay ve Uğur Arslan sunumuyla gerçekleşen Altın Melek Ödül Töreni'nde ödüllerini aldı. Geceye ünlü isimler ve medya ilgi gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Ahsen Laser Merkezi sahibi Emine Tunç, Altın Melek Ödül Gecesi'nde "Yılın öne çıkan güzellik merkezi" ödülüne layık görüldü.

Gecenin Olcay Kutluca'nın ev sahipliğinde yapıldığını hatırlatan Tunç , "Ödülü, gerek ülkemizde gerekse dünya da isminden bahsettiren Tuğba Özay hanımefendi ve hem sesiyle hem de sunuculuğu ile her zaman ilgiyle izlediğim Uğur Arslan Beyefendi'den aldım. 2023 yılında da Uluslararası Başarı ve Kariyer Gecesi'nde 'Yılın en başarılı lazer merkezi' ödülüne layık görülmüştüm.

Ödülü de Özlem Yıldız ve Jess Molho'nun elinden almıştım. Bu yıl hem eğitimlerimi tekrarlayıp hem çok kişiye hizmet verdim ve çok özel güzel insanlar tanidim danışanlarıma faydalı oldum. Ödülün bana verilmesinde bunun da büyük bir katkısı olduğunun farkındayım. Bundan sonraki süreçte kendi daha cok kisiye hizmet vermek bir kaç şube daha açmak istiyorum" dedi.