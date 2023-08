‘Aliağa Sanat Günleri’nde bu hafta Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda ‘Avatar 2’, Helvacı’da ise ‘Çizmeli Kedi’ isimli filmler sinemaseverlerle buluşurken Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda gösterime sunulan ‘Mahşer-i Cümbüş’ isimli çocuk oyunu miniklere eğlenceli saatler yaşattı.

Ünlü akınının devam ettiği ‘Aliağa Sanat Günleri’nde yaz konserleri kapsamında Türk pop müziğinin başarılı isimleri Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sevenleriyle buluştu. On binlerin akın ettiği gecede açılışı Emir Can İğrek yaptı.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Emir Can İğrek, ‘Kor’, ‘Bıçaklandım’, ‘Ali Cabbar’, ‘Nalan’ ve ‘Çağır’ gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Konser alanında coşkuyu hiç düşürmeyen İğrek, performansıyla göz doldurdu. Konser boyunca sevenleriyle sık sık diyalog da kuran Emir Can İğrek, ilk defa geldiği Aliağa’da sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

ZEYNEP BASTIK HAYRAN BIRAKTI

Emir Can İğrek’in ardından konserin ikinci bölümünde sahneye Zeynep Bastık çıktı.

Dinleyenleri sevilen şarkısı ‘Ara’ ile selamlayan ünlü şarkıcı sahnede seslendirdiği ‘Sana Bayılıyorum’, ‘Bir Daha’, ‘Marlon Brando’, ‘Bırakman Doğru Mu 2’ gibi birbirinden hit parçalarıyla on binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Doğduğu şehirde sahne almanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu dile getiren Zeynep Bastık, sesi ve sahnesiyle hayran bıraktı.