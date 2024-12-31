TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, eski futbolcusu Emircan Gürlük'ün transfer gelişmeleriyle ilgileniyor. Orenburg'da ikinci sezonunu geçiren genç sol kanat oyuncusu, Süper Lig kulüplerinin radarında. Altınordu, Emircan'ın bir sonraki satışından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Emircan Gürlük’ün futbol kariyerinin başlangıcı

Emircan Gürlük, futbola Galatasaray altyapısında başlamış ve yetenekleriyle dikkat çekmişti. 2019 yılında Altınordu altyapısına transfer olan Emircan, burada büyük bir gelişim gösterdi ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu'daki başarılı performansı

Altınordu'da geçirdiği ilk yıllarında başarılı performanslar sergileyen Emircan, 2021-2022 sezonunda 1. Lig’de 28 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Takımına önemli katkılarda bulunan genç oyuncu, bir sonraki sezonda da aynı ligde 29 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Orenburg’a transfer ve Rusya’daki başlangıç

Emircan Gürlük, 2023 yazında Rusya'nın Orenburg kulübüne transfer oldu. İlk sezonunda 15 maçta forma giyen genç oyuncu, bu sezon 11 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynayarak önemli bir performans sergiledi. Süper Lig kulüpleri de Emircan’ın peşinde.

Süper Lig temsilcileri Emircan'ı istiyor

Başakşehir, Sivasspor, Eyüpspor ve Göztepe gibi Süper Lig kulüplerinin, Emircan Gürlük'ü izlediği ve transfer etmek istediği öğrenildi. Bu gelişme, Altınordu için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Altınordu’nun bir sonraki transferden alacağı pay

Altınordu, Emircan’ın Orenburg’a transferinden yaklaşık 2 milyon Euro kazandı. Bunun yanı sıra, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacak. Bu durum, Altınordu için önemli bir maddi kazanç sağlayacak.

Orenburg’un Emircan için belirlediği fiyat

Emircan Gürlük’ün bir sonraki transferi için Orenburg kulübü, 2.5 milyon Euro’nun altında bir satış yapmayı planlamıyor. Bu gelişme, Altınordu'nun elde edeceği geliri artırabilir ve kulübün finansal durumuna önemli katkı sağlayabilir.