Emirdağ Belediyesi, mülkiyetine ait Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kapalı Halı Saha ile Eski Kacerli Mahallesi'nde yer alan Yoğurt Pazarı'ndaki dükkanları kiraya vermek üzere açık artırma usulüyle ihale düzenliyor. Spor faaliyetleri ve topluluk etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunan Kapalı Halı Saha, üç yıllığına kiralanacak.

Kapalı halı saha kiralama detayları

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kapalı Halı Saha, şeffaflık ve rekabetin sağlanması amacıyla açık artırma usulüyle kiraya verilecek. İhale sonucunun kesinleşmesinin ardından başlayacak kiralama süresi üç yıl sürecek. İhale detayları şu şekilde:

1 yıllık kira muhammen bedeli (KDV hariç): 120.000,00 TL

Geçici teminat bedeli: 10.800,00 TL

İşletmeci firma, halı sahanın bakım, onarım, temizlik ve düzenini sağlamakla yükümlü olacak.

Yoğurt pazarı dükkanları kiralama detayları

Eski Kacerli Mahallesi Yoğurt Pazarı'nda bulunan 11 adet dükkan, yerel ekonomiyi canlandırmak ve esnafa iş olanakları sunmak amacıyla on yıllığına kiralanacak. Şeffaflık ve rekabetin sağlanması amacıyla bu kiralama da açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhale detayları şu şekilde:

1 yıllık kira muhammen bedeli (KDV hariç): 24.000,00 TL

Geçici teminat bedeli: 2.880,00 TL

İhale bilgileri

İhale, 09.08.2024 Cuma günü saat 10.30'da Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleler hakkında daha fazla bilgi almak ve sorularınızı iletmek için Emirdağ Belediyesi Yazı İşleri Birimi ile iletişime geçebilirsiniz. İhale sürecine dair her türlü bilgilendirme, ihale şartnamesinde detaylı olarak yer almaktadır.

İhaleye katılım için gerekli belgeler

Gerçek kişiler için:

Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) Vekâleten katılım halinde vekâletname ve vekâleten katılanın noterden onaylı imza sirküsü İmzalanmış idari şartname

Tüzel kişiler için:

Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası kaydı Ticaret Sicil Belgesi (Şirket kuruluşu ve temsil durumunu gösterir gazeteler) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü Vekâleten katılım halinde vekâletname ve noterden onaylı imza sirküsü Geçici teminat (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) İmzalanmış idari şartname

Emirdağ Belediyesi, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.