Emirdağ Belediyesi'nden Ücretsiz Lgs Ve Yks Eğitimleri

Emirdağ Belediyesi Sürekli Eğitim ve Etüt Merkezi, LGS ve YKS sınavlarında gösterdiği başarıyla ilçe halkının gurur kaynağı oldu. Öğrenciler, nitelikli eğitim desteği ve özverili çalışmalarla hedefledikleri okullara yerleşme fırsatı yakaladı. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, elde edilen bu başarıyı vurgulayarak eğitim merkezinin rolünün altını çizdi.

“Bu sevda burada bitmeyecek”

Başkan Koyuncu, eğitimde sağlanan başarıyı değerlendirdiği konuşmasında, “İki yıldır yapamazsınız dedikleri ama bizlerin ve öğretmenlerimizin inancıyla sürdürülen ücretsiz hazırlık kursları, ilçemizde büyük bir başarıya dönüştü” diye aktardı. Merkezin, hem öğrencilerin hem de ilçedeki okulların yanında yer aldığını ifade eden Koyuncu, yaklaşık 300 öğrenciye hizmet sunulduğunu belirtti.

Teşekkür mesajı ve gelecek hedefleri

Başkan Koyuncu, merkezde emeği geçenlere teşekkür ederken, “Bu hikâyenin yazılmasında en büyük destekçilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerimiz ve özverili öğretmenlerimizdir. Müdiremiz Esra Kıztanır ve ekibi, çocuklarımızın başarısı için gecesini gündüzüne kattı” dedi. Koyuncu, bu başarının bir son değil, yeni başarılar için bir başlangıç olduğunu da sözlerine ekledi.

Eğitime tam destek devam edecek

Emirdağ Belediyesi Sürekli Eğitim ve Etüt Merkezi, öğrencilere en iyi eğitim imkanlarını sunmaya ve başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Başkan Koyuncu, merkezin yeni yılda da daha fazla öğrenciye ulaşarak Emirdağ’ın gençlerine katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.