Emirdağ Belediyesi, hayırsever vatandaşların desteğiyle çevre dostu bir adım daha attı. İlçenin çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere bağışlanan yeni elektrikli araç, çevreye duyarlılığı ve enerji tasarrufunu ön planda tutan teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bu anlamlı bağış, Emirdağ Belediyesi'nin sürdürülebilir şehircilik anlayışını ve daha çevreci bir ilçe oluşturma hedeflerini destekliyor.

Serkan Koyuncu'dan teşekkür mesajı

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yapılan bu cömert bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koyuncu, "Belediyemize yapılan bu tür destekler, ilçemizin gelişimine katkıda bulunuyor ve halkımıza daha hızlı, verimli hizmet sunmamıza olanak tanıyor. Özellikle çevre dostu araçların filomuza eklenmesi, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı güçlendiriyor" dedi.

Başkan Koyuncu, yapılan bağışın çevre koruma ve enerji verimliliği açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. "Bu bağışla hem çevremizi koruma yönünde önemli bir adım atmış oluyoruz hem de enerji verimliliğimizi artırıyoruz. Hayırsever vatandaşımıza tüm Emirdağ halkı adına şükranlarımızı sunuyorum" ifadeleriyle bağışçılara teşekkür etti.

Çevre dostu araçlar

Emirdağ Belediyesi, son yıllarda sürdürülebilir ve çevreci projelere odaklanarak, ilçenin çevreye duyarlı bir şehir olma hedefini sürdürüyor. Elektrikli araç filosunun genişlemesi, enerji tasarrufu sağlayarak karbon ayak izini azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Belediyenin çevre dostu projelere yaptığı bu yatırımlar, Emirdağ halkının da büyük takdirini topluyor.