Emirdağ’da çocuklara sıcak bir yuva kazandıracak Özcan - Başak Halaç Emirdağ Çocuk Evleri Sitesi için heyecanla beklenen temel atma töreni, 27 Eylül Cuma günü düzenlenecek. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla önemli bir etkinlik gerçekleşecek.

100 çocuğa yuva olacak

Hayırsever Özcan Halaç ve ailesi tarafından yaptırılacak olan bu proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet verecek. 100 çocuk kapasiteli tesis, çocukların barınma, eğitim ve sosyal gelişimlerini destekleyecek modern bir altyapıya sahip olacak. Bu projenin, Emirdağ için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cuma günü ilçemiz için güzel, hayırlı bir gün olacak.

Tüm vatandaşlara davet

Türkiye'nin en hayırsever insanlarından biri olan hemşerimiz Özcan Halaç ve kıymetli eşinin, Afyonkarahisar’ın en büyük kapasiteli 100 kişilik Çocuk Evleri Sitesi’nin temel atma törenine Sayın Bakanımızın, milletvekillerimizin, valimizin ve Ak Parti İl Başkanımızın katılımıyla yapılacak törene tüm hemşerilerimiz davetlidir.” ifadelerini kullandı.

Program, 27 Eylül Cuma günü saat 10:30’da başlayacak olup, Emirdağ halkı ve birçok protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, çocuklar için umut dolu bir başlangıcın habercisi olacak.