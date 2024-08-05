Emirdağ Gurbetçi Festivali'ne 57.000 Kişi Toplandı!

Emirdağ Gurbetçi Festivali, Ahmet Şafak’ın muhteşem performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Emirdağ Millet Bahçesi’nde gerçekleşen konserde, gençler ve Emirdağlılar büyük bir coşku içinde şarkılara eşlik etti.

Performans büyük beğeni topladı

Emirdağ Millet Bahçesi’nde düzenlenen konserde, Ahmet Şafak sevilen parçalarını dinleyicileriyle birlikte söyledi. Gençlerden yaşlılara kadar her yaştan müziksever, sanatçının performansına büyük ilgi gösterdi.

Konser sırasında Ahmet Şafak, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür ederek, “Sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluk. Hepinizin enerjisi ve coşkusu bana ilham veriyor” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Belediye Başkanı’ndan teşekkür ve sürpriz

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, festivaldeki yoğun ilgi için teşekkür ederken, Ahmet Şafak’a Emirdağ’ın simgesi olan topak evi takdim etti. Koyuncu, “Muhteşemsin; EMİRDAĞ. Ahmet Şafak’a ve 57.000’den fazla kıymetli hemşerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yasin Akgül, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve çok sayıda coşkulu vatandaşın katıldığı etkinlik sonrası, katılımcılar geceyi uzun süre keyifle yaşadılar.