Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, köylerdeki içme suyu kuyularında yaşanan su seviyesi düşüklüğü mağduriyetlerine çözüm bulmak amacıyla başlatılan çalışmalar hız kazandı. Kaymakam Osman Bilici, Türkmen Akören ve Veysel köylerinde incelemelerde bulunarak, sorunun çözümü için adımlar atmaya başladı.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Türkmen Akören ve Veysel köylerindeki içme suyu kuyularının su seviyelerinin düşmesi sebebiyle oluşabilecek mağduriyetleri önlemek için harekete geçti. Kaymakam Bilici, köy muhtarları ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüseyin Gülmez ile birlikte kuyuların su seviyelerinin tespiti ve bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Özellikle yağış miktarlarının yetersizliği ve yeraltı su seviyelerinin azalması nedeniyle içme suyu kuyularında su seviyelerinin düşmesi, hanelere verilen içme suyu hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Bu durumu önlemek için planlanan çalışmalar arasında kuyularda bulunan pompa seviyelerinin daha derine indirilmesi bulunuyor. Bu çalışmalarla, köylerdeki içme suyu temininde yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaymakam Bilici, yapılan incelemelerin ardından suyun verimli ve kararında kullanılması gerekliliğine vurgu yaptı. Özellikle su tasarrufu konusunun önemini vurgulayan Bilici, "Su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve bilinçli tüketimi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Su kaynaklarımızın korunması, doğal ve beşeri etkenlerle birlikte suyun sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip" dedi.