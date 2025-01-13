Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak olan 2. Etap Atıksu Arıtma Tesisi ve yeni sanayi alanlarının kurulması gibi önemli projeler masaya yatırıldı.

Sanayi yatırımlarının Emirdağ için büyük bir stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Koyuncu, toplantının verimli geçtiğini ve bu projelerin ilçenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Koyuncu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle Emirdağ’ı sanayi alanında daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu süreçte Genel Müdürümüz Sayın Abdurrahman Aydın’a gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.