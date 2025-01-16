Emirdağ Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan 2025 Aile Yılı projeleri kapsamında önemli bir adım atıyor. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun seçim vaatlerinden biri olan Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kreşi ve 4-6 Yaş Kuran Kursu için protokol imzalandı. Protokol, Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve hayırsever iş insanı Mustafa Özdikmen arasında gerçekleştirildi.

Aile Yılı projeleri ile ailelere destek olunuyor

Emirdağ’da hayırseverlik kültürünün güçlü olduğunu belirten Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Aile Yılı’na katkı sağlayacak projelerle ailelerin refahını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. “Aile Yılı’na anlam katacak projelerle, ailelerimizin hayat kalitesini yükseltmek, çalışan ailelerimize destek sağlamak ve çocuklarımıza güvenli, kaliteli bir eğitim ortamı sunmak amacındayız” diyen Başkan Koyuncu, projeye katkılarından dolayı iş insanı Mustafa Özdikmen’e teşekkür etti.

Emirdağ’dan sosyal belediyeciliğe güçlü bir adım

Emirdağ Belediyesi, "Güçlü aile, güçlü toplum" ilkesinden hareketle, sosyal belediyeciliğin başarılı bir örneğini sergiliyor. OSB Kreşi ve 4-6 Yaş Kuran Kursu projeleri, ailelerin ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik büyük bir hizmet sağlayacak. Bu projeyle, özellikle çalışan ailelere yönelik önemli bir destek sunulmuş olacak.