Emirdağ Belediyesi, halk ekmek büfelerinin sayısını artırarak vatandaşlara daha fazla erişim imkanı sunuyor. Yeni açılan büfe ile toplamda 3 halk ekmek büfesi hizmete girdi.

Yeni Halk Ekmek Büfesi şehir merkezinde hizmette

Emirdağ Belediyesi, uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeği vatandaşlarla buluşturma amacını sürdürerek, halk ekmek büfelerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Son olarak, yoğun talep üzerine şehir merkezine yeni bir büfe daha eklenerek, ilçedeki halk ekmek büfesi sayısı üçe yükseldi.

Halk ekmeğin fiyatı sabit kaldı

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun liderliğinde yürütülen bu sosyal projede, ekmeğin fiyatı 5 TL olarak korunuyor. Böylece, vatandaşlar uygun fiyatlarla kaliteli ekmeğe ulaşabilmekte, bu uygulama halktan büyük ilgi görmektedir. Başkan Koyuncu, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayıp, “Vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Halk ekmek büfelerimizi yaygınlaştırarak kaliteli ekmeği uygun fiyata sunuyoruz.” dedi.

Hizmet ağı genişliyor, vatandaş memnun

Daha önce Emirdağ’da iki noktada hizmet veren halk ekmek büfeleri, Salı günleri sebze pazarında kurulan bir büfe ile güçlendirilmişti. Şimdi ise şehir merkezindeki yeni büfe ile hizmet ağı daha da genişletildi.

Vatandaşlar, belediye başkanına teşekkür ederek, halk ekmek projesinin hayatlarını kolaylaştırdığını dile getirdiler.