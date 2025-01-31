Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun seçim vaatleri arasında yer alan kadınlara özel spor ve yoga kursları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ücretsiz olarak sunulan bu eğitimler, katılımcılara hem fiziksel sağlıklarını koruma hem de sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirme imkânı sağlıyor.

Modern ekipmanlarla uzman eğitmenler eşliğinde

Belediye tarafından modern ekipmanlarla donatılan spor salonunda gerçekleşen kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor. Kadınlara yönelik düzenlenen bu eğitimler, sağlıklı yaşamı desteklemenin yanı sıra Emirdağ’da aktif bir sosyal ortam oluşturulmasına da katkı sağlıyor.

Başkan Koyuncu: “Kadınlarımızın enerjisi ilham kaynağımız”

Sporun toplum sağlığına olan katkısına dikkat çeken Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Spor, yalnızca bedensel sağlığı değil, ruhsal dinginliği ve toplumsal dayanışmayı da beraberinde getirir. Kadınlarımızın kurslara gösterdiği yoğun ilgi, ilçemizde sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürünün benimsendiğini gösteriyor. Onların enerjisi ve azmi, bizlere daha birçok proje için ilham kaynağı oluyor" dedi.

Katılımcılardan Başkan Koyuncu’ya teşekkür

Kurslara katılan kadınlar, belediyenin sunduğu bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, sosyal hayata aktif katılım sağlamalarına olanak tanıyan projeler için Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’ya teşekkür etti.