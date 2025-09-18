Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde damıtma sistemi kullanılarak sahte içki üretilen adrese yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı.
2,25 litre etil alkol ve içki üretim malzemeleri ele geçirildi
Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği tespit edilen adrese baskın yaptı. Yapılan aramada 2,25 litre etil alkol, 2,95 litre alkol, 0,5 litrelik 65 pet şişe, 5 cam şişe, 5 litrelik etil alkol bidonu, 30 gram anason bitkisi ve 20 ml anason aroması ele geçirildi.
Şüpheli Y.İ., gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.