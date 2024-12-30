Emlak sektöründe dijital pazarlama her geçen gün daha büyük bir öneme sahip oluyor. Ancak son dönemde, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilse de, sosyal medya platformlarında emlak ilanlarına yönelik kısıtlamaların sektör için ciddi endişeler oluşturduğu iddia edildi.

EİDS ile sosyal medya sorunları tetikleniyor

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), sahte ilanlar, spekülatif fiyat artışları ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla oluşturulmuştu. Ancak, Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu yeni düzenlemelerin sosyal medya platformlarında sorunlara neden olduğunu dile getirdi. “Yetki belgesi olan işletmelerin sosyal medya hesaplarına getirilen erişim sınırlamaları, sektörü daraltabilir” diyen Özelmacıklı, dijital pazarlamanın emlak sektörü için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Özelmacıklı, sosyal medya üzerinden yapılan ilanların kesintiye uğramasının, sektördeki işletmelere itibar kaybı yaşatabileceğine dikkat çekti. “Dijital pazarlamanın araçları kısıtlandıkça, işletmelerin reklam yapma imkanları daralır. Bu durum, sektördeki rekabeti olumsuz etkiler ve tüketiciye ulaşma yolunu engeller” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yurtdışı platformlarının bu tür regülasyonlara uyum sağlama noktasında sınırlı imkanlara sahip olduğu hatırlatıldı.

Sektörün geleceği için dijitalleşme şart

Uzman isim, sektördeki paydaşların bir araya gelerek dijital pazarlama stratejilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya platformlarında emlak ilanlarına yönelik daha açık kriterlerin belirlenmesi ve EİDS onaylı ilanlara dair QR kodu gibi alternatif çözüm önerilerinin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

“Dijital pazarlama, sadece reklam aracı değil, aynı zamanda sektörün geleceği için kritik bir kaldıraçtır” diyen Özelmacıklı, sosyal medya kısıtlamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Emlak uzmanı, dijital dünyanın sunduğu fırsatların sektörün daha şeffaf ve güvenilir olmasını sağladığını söyledi. Bu nedenle, dijital pazarlama stratejilerinin sektördeki tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi gerektiği vurgulandı.