Ev sahiplerini ilgilendiren yeni uygulama 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giriyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile artık e-Devlet üzerinden emlak danışmanı yetkilendirilmeden kiralık ilan verilemeyecek. Yetkilendirilen danışmanın gerekli belgelere sahip olmaması durumunda ise ilan girişine izin verilmeyecek.

Evlerini kiraya vermek isteyenler, e-Devlet üzerinden gayrimenkullerini seçerek yetkilendirme işlemi yapacak. Onaylanan ilanlar, yalnızca yetki belgesine sahip emlakçılar tarafından ilan sitelerine yüklenebilecek. Yetki belgesi olmayan emlak işletmelerinin ilan yayınlaması mümkün olmayacak.

Satılık konutlar için de genişletilmesi talep ediliyor

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sadece kiralık konutlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. İlk taslakta hem kiralık hem de satılık ilanları kapsayan düzenlemenin, daha sonra yalnızca kiralık ilanlara indirgenmiş olduğunu ifade eden Taylan, satılık konutların da bu sisteme dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Taylan, "Eylülden bu yana düzenleme pilot bölgelerde uygulanıyor ve sektöre önemli bir düzen getirdi. Federasyon olarak emlakçılara gerekli eğitimleri verdik" dedi.

Bolu ve Manisa’da pilot uygulama başarıyla devam ediyor

Sistemin ilk olarak Bolu ve Manisa illerinde pilot bölge olarak uygulanmaya başladığını belirten Taylan, 1 Kasım’dan itibaren bu bölgelerde EİDS kullanımının zorunlu hale geldiğini söyledi. İlk günlerde yaşanan teknik aksaklıkların Ticaret Bakanlığı tarafından giderildiğini belirten Taylan, bu illerdeki emlak sektörü temsilcilerinin düzenlemeden memnun olduklarını ifade etti.

Dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım

Taylan, yeni düzenlemenin sahtekarlık ve dolandırıcılık olaylarını büyük ölçüde azaltacağını vurguladı. Özellikle "Suriye’den acil satılık" gibi sahte ve yanıltıcı ilanların yaygınlaşmasını önlemeye yönelik bir adım olduğunu belirten Taylan, kaçak ve yetkisiz emlakçıların da bu sistemle ortadan kalkacağını ifade etti.