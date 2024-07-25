31 Ağustos 2023'te yapılan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği çerçevesinde, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildi. Bu kapsamda kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), İzmir Ticaret Odası'nda tanıtıldı.

Sektör temsilcilerinden yoğun katılım

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 49. Gayrimenkul Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Gülçin Okay moderatörlük yaptı. Toplantıya T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi Başkanı Erdem Karaman, Ticaret Uzmanı Sevil Özakca, Sahibinden.com Mevzuat ve Rekabet Uyum Başkanı Derya Genç ile Emlakjet Müşteri Deneyimi Direktörü Cansu Demir katıldı. Ayrıca İzmir Ticaret İl Müdürü M. Çağrı Ergünen, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve diğer önemli isimler de toplantıda hazır bulundu.

Kısa sürede uygulamaya alınacak

Erdem Karaman, EİDS'nin kimliği belirsiz ilan portallarını, manipülatif fiyat artışlarını ve sahte ilanları engellemeyi hedeflediğini belirtti. Sistemin teknik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede uygulamaya alınması planlanıyor.

İlk uyum gösteren platform: Sahibinden.com

Sevil Özakca, 31 Ağustos 2023 tarihli mevzuat değişikliklerini ve bu düzenlemenin getirdiği yenilikleri aktardı. Sahibinden.com'un ilk uyum gösteren platform olduğunu belirten Derya Genç, düzenlemelerin tüm mecralara eşit uygulanmasını talep etti. Ayrıca, EİDS uygulaması için pilot süreçlerin belirlenerek sorunların kayıt altına alınması gerektiğini ifade etti.

Cansu Demir, EİDS'ye ilan girişi, aktif ve pasif ilan panelleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, ilan sahiplerinin e-devlet üzerinden izin vermesi ve bu süreçle ilgili basın bülteni, kamu spotları gibi yayınların yapılması gerektiğini vurguladı.