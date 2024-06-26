İSTANBUL (AA) - Halkbank ve Emlak Katılım arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Emlak Katılım müşterileri, TROY altyapılı Paraf'ın kullanıcıları arasına katılacak.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, yerli ödeme sistemi TROY altyapısına sahip Paraf'ın dünyasına katılacak Emlak Katılım'ın müşteri portföyü ile Paraf daha güçlü bir marka haline gelecek.

İşbirliği kapsamında Emlak Katılım kart müşterileri 550 bini aşkın Paraf üye işyeri ve anlaşmalı markaların sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek.

İki banka arasındaki işbirliği sayesinde sadece kart kullanıcıları değil, perakende dünyası ve her iki kurum da önemli kazanımlar elde edecek. Geniş müşteri kitlesinin oluşturacağı sinerjiyle hem daha kazançlı kampanyalara imza atılacak hem de ortak maliyetlerde tasarruf sağlanacak.

Yapılan işbirliğiyle Paraf, sektördeki pazar payını genişletirken, Emlak Katılım müşterileri de Paraf'ın yaygın üye iş yeri ağını kullanarak, taksit ve puan/indirim kampanyalarından faydalanabilecek, ödül kazanabilecek, sektörün öncü markalarından avantajlı fırsatlardan yararlanarak harcamalarını gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, halkın bankası olma sorumlulukları ve stratejik hedefleri doğrultusunda işletmelerine katkı sağlayacak, müşteri memnuniyetini artıracak, gelişmiş ürün ve hizmet kapasitelerini daha geniş kesimlerle buluşturacak atılımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Arslan, "Ülkemizin yenilikçi katılım bankası Emlak Katılım Bankası ile yaptığımız işbirliğinin de bu yolda attığımız önemli bir adım olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök de "Emlak Katılım olarak köklü geçmişimizden aldığımız güç ve katılım finans prensipleri doğrultusunda, yeniden faaliyete başladığımız günden bu yana ülke ekonomisinde büyüme ve istihdama katkı sağlarken, kazandırdığımız birçok ürünümüzle sektöre öncülük ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Gök, yeni bir adım daha atarak bankacılık sektörünün önemli temsilcilerinden Halkbank ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin yerli ve milli ödeme yöntemi TROY altyapılı Paraf kart aracılığıyla müşterilerimiz artık 550 binden fazla Paraf Üye İşyeri ve anlaşmalı binlerce markanın sunduğu fırsatlardan yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.