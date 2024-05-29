Bankasız ve kefilsiz dört farklı ödeme koşuluyla vatandaşların ev sahibi olmasına olanak tanıyan kampanya dikkat çekiyor.

Emlak Konut GYO, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli’de yeni bir konut kampanyası başlattı. Genel Müdür Cengiz Erdem, kampanyanın dört farklı ödeme koşulunu şöyle açıkladı:

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim: Peşin ödeme yapan vatandaşlar, yüzde 25 indirim avantajından yararlanacak. Yüzde 25 peşinat ve vade farksız ara ödemeler: Bu koşulda, yüzde 25 peşinat ödeniyor ve 6., 12. ve 24. aylarda vade farksız ara ödemeler yapılıyor. Yarısı peşin, kalanı 1,29 faizle 24 ay sonra ödeme: Bu seçenek, yarı peşin ödeme ve kalan yarısını 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyor. Yüzde 25 peşinat ve 1,29 faizle 72 ay sabit artan taksit: Yüzde 25 peşinat ödeyenler, 1,29 faiz oranıyla 72 aylık sabit artan taksitlerle ev sahibi olabiliyor.

İnşaat sektörünün ekonomiye katkısı

Cengiz Erdem, kampanyanın Türkiye’nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesine ve dünya ekonomisinde ilk 10 ülke arasına girmesine katkı sağlayacağını belirtti. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

16 değerli proje

Emlak Konut GYO’nun kampanyası, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Denizli’de yer alan 16 değerli projeyi kapsıyor. Bu kampanya ile vatandaşlar, cazip ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı yakalayacak.