Konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 43 artarken, arsa fiyatları yüzde 63 oranında yükseldi. Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, arsa ilanlarının Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaştığını belirtti.

Arsalara olan ilgi neden artıyor?

Türkiye genelinde konut fiyatları bir yılda yüzde 43 oranında artarken, arsa fiyatları yüzde 63 oranında yükseldi. Tarla fiyatları ise yüzde 54, ticari gayrimenkul fiyatları ise yüzde 44 oranında arttı. Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, bu artışların özellikle arsa yatırımlarına olan ilgiyi artırdığını ve konut piyasasındaki durgunluğun arsa taleplerini tetiklediğini belirtti.

Konut fiyatlarının yükselmesi ve faiz oranlarının artması, alım gücü konut fiyatlarına yetişemeyen bireyleri arsa yatırımlarına yönlendirdi. Son 6 ayda arsa ilan sayısı, gayrimenkul platformlarında yüzde 25 oranında bir artış gösterdi.

Hangi illerde arsa alımları rövaçta?

Arsa ilanları özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşıyor. İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Antalya gibi şehirler, ilan sayısında ilk sıralarda yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların bu bölgelerdeki arsalara olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Konut satışlarındaki düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, konut satışları 2023 yılında, 2022’ye kıyasla yüzde 17.5 oranında düşerek 1 milyon 225 bin 926 adette kaldı. Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 azalarak 79.313 adede düştü. Bu veriler, konuta ulaşmanın zorlaştığını ve yatırımcıların alternatif olarak arsa ve diğer gayrimenkullere yöneldiğini gösteriyor.