Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe fahiş fiyat artışı tespit edilen 107 işletmeye 2024 yılı Haziran ayında toplam 10 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Bu adım, piyasa dengesini korumak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla atıldı.

Yetki belgesiz işletmelere ilan engeli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda ilan platformlarında yer alabilen aldatıcı ilanların önlenmesi, bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla, ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilerek ilan platformlarına; ilan veren kişinin kimlik bilgilerini doğrulama, ilana konu taşınmazın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülükleri getirilmişti. Bu doğrultuda, ilk aşamada taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, ilan platformlarının entegrasyonu ile Bakanlığımız bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır. İkinci aşama olan yetki doğrulamasının da EİDS üzerinden yapılması planlanmaktadır. EİDS Yetki Doğrulama uygulamasına ilişkin sistem geliştirmeleri ve entegrasyonlara dair teknik çalışmalar devam etmekte olup, uygulamanın devreye alınmasıyla, sadece yetki belgeli emlak işletmelerinin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak ve yetki belgesiz işletmelerce ilan girişi yapılamayacaktır" denildi.

Uygulanan cezalar

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe adil ve rekabetçi bir piyasa yapısını sağlamak, kaliteli hizmet sunumunu teşvik etmek ve tüketici mağduriyetlerini önlemek için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bakanlık ekiplerin denetimlerinin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Bu denetimler sonucunda yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29 milyon 221 bin 612 lira idari para cezası uygulanmıştır. Diğer taraftan, emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gerçekleşebilecek tüm durumlar Ticaret Bakanlığımızca yakinen takip edilmekte ve çok hızlı şekilde tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, ilan platformlarındaki konut ilanları takip ve kontrol edilerek piyasa dengesini bozan manipülatif fiyat artışlarıyla mücadele edilmekte ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu çerçevede, 2023 yılının Ekim ve Aralık aylarında 737 emlak işletmesine 73 milyon 700 bin lira ve 2024 yılının Ocak ayında 45 emlak işletmesine 4 milyon 500 bin lira olmak üzere, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 782 emlak işletmesine 78 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Bu defa, aynı çerçevede yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye 2024 yılı Haziran ayında 10 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle Ticaret Bakanlığımızca Ekim 2023'ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin liraya ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe piyasa dengesini bozan manipülatif fiyat artışlarıyla mücadelenin süreceğini vurguladı. Bakanlık, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini ve piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.