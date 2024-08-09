Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girecek Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) hakkında emlak sektörüne bilgilendirme yaptı. Bu sisteme göre, satılık ve kiralık gayrimenkul ilanları ancak yetki belgesi doğrulaması yapıldıktan sonra yayınlanabilecek. 2025 yılı itibarıyla doğrulama yapılmayan ilanlar tamamen kaldırılacak.

Emlak sektöründe EİDS dönemi başlıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, EİDS’in 15 Eylül itibarıyla devreye gireceği ve yetki belgesi olmayan emlak işletmelerinin ilan giremeyeceği belirtildi. Bu kapsamda, emlak işletmelerinin hızla yetki belgesi alması gerekiyor. Yeni sistemle birlikte, ilanlarda “EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı”na dair bir ibare veya logo yer alacak. Ancak, 31 Aralık 2024 tarihine kadar doğrulama yapılmadan da ilan verilebilecek.

EİDS nasıl işleyecek?

EİDS sürecinde, aynı taşınmaza ilişkin birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. Ancak ilan platformlarında, aynı taşınmaza ait diğer ilanlara da kısayol veya fiyat bilgisi gibi detaylar eklenebilecek. Taşınmaz sahibi, e-Devlet üzerinden yetkilendirmeyi iptal edebilecek; ancak bu durumda ilan otomatik olarak yayından kaldırılmayacak.

Yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak ve bu süre taşınmaz sahibi tarafından uzatılabilecek. Hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu hale gelen bu uygulama, günlük kiralık taşınmazlar veya tapusu bulunmayan taşınmazlar için geçerli olmayacak.

Tapusu olmayan taşınmazlarla ilgili ilanlar da EİDS doğrulanan ilanlarla aynı kategoride yer alabilecek. Ancak bu ilanlarda tapu kaydının olmadığı belirtilen bir işaretleme yapılacak.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteklediği "Yarısı Bizden" kampanyasında tarih kısıtlaması kaldırıldı. Bu kapsamda, 39 ilçede vatandaşlar artık süresiz başvuru yapabilecek.