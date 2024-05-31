Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan tüm mülk sahipleri, emlak vergisi ödemekle yükümlü. Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergilerini ödemesi gerekiyor. Ancak, bu yıl satın alınan mülklerin emlak vergisi ödemesi 2025 yılında başlayacak.

Ödeme yöntemleri

Emlak vergisi taksitleri nakit veya kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları arasında gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeler, belediyelerin internet siteleri ve e-devlet bulunuyor. Bu çeşitlilik, mülk sahiplerine ödeme işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Belirli gruplar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler bu vergiyi ödemek zorunda değil. Bu muafiyetler, ekonomik olarak dezavantajlı grupların maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Cezalar ve yaptırımlar

Emlak vergisi ödemelerini zamanında yapmayan mülk sahipleri, cezalarla karşı karşıya kalabilir. Vergi borçlarının zamanında ödenmesi, cezai yaptırımlardan kaçınmak için büyük önem taşıyor. Verginin her iki taksiti de tek seferde ödenebiliyor, bu da ödeme sürecini daha basit hale getiriyor.