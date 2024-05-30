Emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son gün yarın. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri ödemeleri yüz yüze veya e-Devlet üzerinden yapabiliyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü olurken, Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemelerinde süre doluyor.

İlk taksidin ödemesi için 31 Mayıs Cuma son gün.

Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.

Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf olurken, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de yine bu vergiyi ödemiyor.

1 Haziran'dan itibaren verginin ilk taksidinin ödenmemesi durumunda uygulanacak aylık gecikme zammı oranı ise yüzde 4,5.

Emlak Vergisi'nde ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonu.