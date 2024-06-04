Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen bir olayda, 2 genç kişi bir emlakçı dükkanını benzin dökerek ateşe vermiş, ancak polis takibi sonucu yakalanmışlardır.

Olay, üç gün önce Körfez Mahallesi'nde gerçekleşti. M.K.(21) ve V.K.(21) adlı iki kişi, gece saatlerinde M.K.'ye ait emlakçı dükkanına benzin dökerek kundaklamışlardır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iki şüpheli de olay yerinden kaçmıştı.

Polis, yaptığı titiz araştırmalar sonucunda kundaklama eylemini gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinde, emlakçı M.K. ile ev kiralamak için görüştüklerini, kendilerine küfür ettiğini ve bu olayı hazmedemediklerini için dükkanı ateşe verdiklerini itiraf ettiler.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.K. ve V.K., "mala zarar vermek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.