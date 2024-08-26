Yeni düzenleme ne getiriyor?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de yürürlüğe giriyor. Bu sistem, emlak ilanlarının sadece yetkili emlakçılar tarafından yapılmasını sağlayacak. 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulama zorunlu hale gelecek.

Sözleşmesiz yetki alınamayacak

Yeni düzenleme kapsamında, sadece taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece hısımları veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri ilan verebilecek. Sözleşmesiz yetkilendirme yasaklandı ve büyük cezalar uygulanacak.

Emlakçılara uyarı

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, emlakçılara bu yeni sisteme uymaları gerektiğini belirterek, sözleşmelerde tarih bulunmasının önemine dikkat çekti. Sözleşmesiz yetki almanın büyük cezalarla sonuçlanabileceğini vurguladı.

Vatandaşlar ne yapmalı?

Oral, vatandaşların emlakçılardan yetki almadan önce sözleşme yapmaları gerektiğini ve sözleşme sürelerinin bitiminde yetkilendirmeyi yenilemeleri gerektiğini ifade etti. Yasa dışı uygulamalar tespit edildiğinde ağır cezalar uygulanacak.