Türkiye'de emlak sektöründe önemli bir değişiklik yaşanıyor. 15 Eylül'de devreye girecek olan 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi ile konut satışında yeni bir dönem başlayacak. Bu düzenleme, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve sahte ilanlarla fiyat manipülasyonlarını engellemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor.

İlan süreci ve emlakçı yetkilendirmesi

Yeni düzenlemeye göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinden kendilerine ait gayrimenkulleri seçerek emlakçı yetkilendirebilecek. Bu yetkilendirme süresi asgari 3 ay olarak belirlendi. Aynı taşınmaz için birden fazla emlakçı yetkilendirilebilecek, ancak günlük kiralık taşınmazlar ve tapusu olmayan taşınmazlar uygulamaya dahil edilmeyecek.

Yetki belgesi zorunluluğu

Yetki belgesiz emlak işletmeleri, ilan girişi yapamayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alındığında, yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek. 15 Eylül'den itibaren ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulaması yapıldığı" ibaresi veya logosu yer alacak.

İlan yenileme ve iptal süreci

Taşınmaz sahibi, yetkilendirme süresini uzatabilecek ya da iptal edebilecek. Ancak yetkilendirmenin iptali, ilanı otomatik olarak yayından kaldırmayacak. Kiralık ilanlar da bu düzenlemeye tabi olacak ve tapusu olmayan taşınmazlara ilişkin ilanlarda durum belirtilecektir.

Yeni düzenleme ile birlikte, emlak sektöründe şeffaflık sağlanması ve güvenilir ilanların yaygınlaştırılması hedefleniyor.