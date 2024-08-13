Türkiye'deki emlak sektörü, fırsatçıların fahiş fiyatlar ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur ettiği bir dönemden geçiyor. Ticaret Bakanlığı, bu soruna çözüm getirmek amacıyla 15 Eylül'de yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Bu düzenlemeyle birlikte ilan sitelerinde "doğrulanmış ilan" dönemi başlayacak.

e-Devlet üzerinden doğrulama

Yeni düzenleme kapsamında, taşınmazını satmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden basit bir doğrulama yapacak. Taşınmazıyla ilgilenen emlakçıya yetki verecek olan kullanıcılar, bu sayede ilan sitelerinde doğrulanmış ilanlar yayınlayabilecek. Emlakçıyla çalışmak istemeyen vatandaşlar da kendi satışlarını yapabilecek.

1 Ocak 2025'ten itibaren tüm ilanlar doğrulanmış olacak

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ilan sitelerindeki tüm taşınmaz ilanları doğrulanmış kategorisinde olacak. Bu, sahte ilanların önüne geçerek vatandaşların daha güvenli bir şekilde ev sahibi olmalarını sağlayacak.

Düzenlemenin etkinliği tartışılıyor

Yeni düzenlemenin ne kadar etkili olacağı ise henüz tartışmalı. Daha önce ikinci el otomobil satışları için yapılan benzer bir düzenlemede, bazı boşlukların suistimal edildiği görülmüştü. Emlak sektöründe de benzer durumların yaşanmaması için yetkililerin dikkatli olması gerekiyor.