Dizinin başrol oyuncuları Zendaya, Alexa Demie, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Storm Reid ve Eric Dane'in yer aldığı kadrosu, yeni sezon için geri dönüyor.

"Bu sezonu hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz"

Euphoria'nın uzun süredir ertelenen üçüncü sezonunun çekimlerine Ocak 2025'te başlanacak. HBO'nun program başkan yardımcısı ve drama dizi ve filmler başkanı Francesca Orsi, bu gelişmeyle ilgili heyecanını dile getirerek, "Ocak ayında Euphoria'nın yeni sezonunun yapımına başlayacağımız için çok heyecanlıyım. Sam ve bu inanılmaz kadroyla birlikte ortaya çıkardığımız bu işten daha mutlu olamazdık. Bu sezonu hayranlar için hayata geçirmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Dizinin yaratıcısı Sam Levinson, 2023'ün sonu ve 2024'ün başlarında HBO'ya, dizide beş yıllık bir zaman atlaması yapılması ve Rue'nun özel bir dedektif olarak çalışması gibi olası hikaye dinamikleri sundu. Ancak, 2023'te yaşanan Hollywood grevleri nedeniyle dizinin çekimlerine verilen ara, önceki iki sezonla uyumlu bir şekilde yeni sezonun yaratılması için gerekli görülmüştü.

Kadroda değişiklik

İkinci sezonunun yayınlanmasının üzerinden üç yıl geçtikten sonra izleyiciyle buluşacak olan yeni sezonda ana oyuncu kadrosunun tamamı geri dönecek. Ancak, geçtiğimiz yıl 25 yaşında hayatını kaybeden Angus Cloud'un canlandırdığı "Fezco" ve diziden ayrıldığını açıklayan Barbie Ferrera'nın "Kat" karakteri gibi isimler kadroda yer almayacak.