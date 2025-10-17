Gazeteci Hakan Tosun’un sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Gazeteci, belgeselci ve aktivist Hakan Tosun, İstanbul Esenyurt’ta cumartesi akşamı sokak ortasında fiziksel saldırıya uğradı. Tosun’dan bir süre haber alınamaması üzerine yakınlarının başvurusu sonrası yapılan araştırmada, Tosun’un ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Tosun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gazeteci Hakan Tosun, bugün Nurtepe Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul ilinde gazeteci Hakan TOSUN’a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.”

Açıklama, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütüleceği ve ihmali olabilecek her yönün inceleneceği şeklinde yorumlandı.

Yetkililer, saldırının nedeni ve faillerinin tespiti için çalışmaların çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili olarak çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı.