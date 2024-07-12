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Aşırı hızla gidiyordu, bir gencin ölümüne sebep oldu, tahliye edildi

Aşırı hızla gidiyordu, bir gencin ölümüne sebep oldu, tahliye edildi

Kaza, Kemalettin Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Ferhat S. idaresindeki 35 ATT 006 plakalı kamyonet, iddiaya göre aynı istikametteki bir aracın kazaya sebebiyet vermesi üzerine kontrolden çıktı.

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