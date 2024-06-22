Bursa’dan Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan 23 kişilik yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde seyir halindeyken şarampole devrildi. Şans eseri, otobüste bulunan tüm yolcuların emniyet kemerleri takılıydı ve bu durum ciddi yaralanmaların ve can kaybının önüne geçti. Olay yerine sağlık ekipleri ve kurtarma timleri sevk edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralılar zamanında hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Kaza öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir yakınlarında yolcu otobüsünde rutin bir denetim gerçekleştirmiş ve tüm yolcuların emniyet kemerlerini doğru şekilde taktığını belirlemişti. Bu detay, kazanın olası sonuçlarını en aza indiren önemli bir faktör olarak öne çıktı.

Kazada toplam 23 yolcunun bulunduğu otobüste, 5 kişinin yaralandığı ve tedavi için Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yaralıların tedavi sürecinin ardından taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.