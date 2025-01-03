Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi. Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dün (2 Aralık) gözaltına alındı.
Sabri Uzun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki ifadesinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uzun hakkında resmen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti.
Kaynak: AA