Google, Android kullanıcıları için heyecan verici bir duyuru yaparak, Mart 2025'te Unicode 16.0 standardı çerçevesinde 7 yeni emoji ekleyeceğini duyurdu. Bu yeni emojiler, çevrim içi mesajlaşma uygulamaları ve geleneksel SMS kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Google'ın resmi blogunda yapılan açıklamaya göre, Android kullanıcıları 2025 Mart ayından itibaren 7 yeni emojiyi deneyimleyecekler. Bu yeni emojiler arasında en dikkat çekeni, göz altı torbaları şişmiş mutsuz bir yüz simgesi olacak. Kullanıcılar, yorgunluklarını veya uykusuzluklarını ifade etmek için bu emojiyi kullanabilecekler.

Diğer emoji seçenekleri arasında ise parmak izi, kuru ağaç, arp, sıçramış su, kürek ve bitki kökü yer alıyor. Bu emojilerin her biri, kullanıcıların farklı duygularını ve durumlarını ifade etmelerine olanak tanıyacak.

Yeni emoji setinin kullanıma sunulacağı tarih olan Mart 2025 yaklaşırken, Google, kullanıcıların bu simgeleri çeşitli mesajlaşma platformlarında ve mobil iletişimde kullanabileceklerini belirtti. Bu güncelleme, Android işletim sistemi kullanan cihazlarda emoji deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Apple Kullanıcılarına da Müjde

Android kullanıcılarıyla aynı dönemde, Apple da Unicode 16.0 standardı kapsamında benzer emoji güncellemelerini iPhone'lara getirecek. Yeni emojiler arasında parmak izi, sıçramış boya, yapraksız ağaç, arp, kürek ve Sarp bayrağı simgeleri bulunacak. Bu güncellemeler, mobil platformlarda emoji kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.