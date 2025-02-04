Ünlü şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Eleysa'nın 8. yaş gününü sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. 2014 yılında evlenen ve 2022'de boşanan çiftin, Eleysa ve Elyesa adında iki çocuğu bulunuyor.

"Dağ gibi arkandayım kızım"

Emrah, kızının yaş günü için paylaştığı mesajında duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Kalbim, aşkım, prensesim, benim akıllı kızım Eleysam, sen bugün 8 yaşına girdin. Kutlu olsun yeni yaşın, Rabbim sana hep güzellikler nasip etsin. Allah'ım seni nazarlardan saklasın, sana olan sevgimin hiçbir tarifi yok… Bana karşılıksız sevgiyi öğretiyorsun, bana sarılıp 'babacığım' dediğin zaman gerçek mutluluğu öğretiyorsun. Babandan sana söz, ömrümün sonuna kadar yanındayım, dağ gibi arkandayım."