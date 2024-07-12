Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Altuğ, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının "Sizi tanıdığımız ilk günden beri hep dinamik ve genç görünüyorsunuz. Sırrı nedir?" sorusuna Altuğ, "Sırrı, aşkla yaşamak. Yaptığım iki işi de çok seviyorum ve bunun çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımın da çok etkisi var. Onlar beni nasıl idol olarak görüyorsa, ben de onları idol olarak görüyorum ve ister istemez onlarla yarışıyorum. Genetik açıdan da avantajlı olduğumu düşünüyorum," diyerek yanıt verdi.

"Çağla'yla küs değilim"

"Çağla hanımla dargınlık mı var?" sorusuna ise Emre Altuğ, "Geçen gün, benim ağzımdan 'Çağla ile barışmam, Gözde'ye aşığım' diye yazmışlar. Ben de şimdi diyorum ki, 'Çağla ile küs değilim, Gözde'ye de aşık değilim.' Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve bunu paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Çocuklarımın annesine küsmek gibi bir lüksüm zaten yok. Barışmaktan kasıt eğer eskiye dönmekse, hayır, öyle bir durum yok. Gözde ile de arkadaşlığımı bozmayacağım," şeklinde cevap verdi.

"Buna bir süredir hayır demiyorum"

Son olarak "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna Altuğ, "Olabilir. Buna bir süredir hayır demiyorum. İzin verirseniz bunu kendi içinde yaşamak istiyorum. Eğer ortalığa çıkarsak siz de görürsünüz," diye yanıt verdi.

Röportaj sonrası sahneye çıkan Emre Altuğ, konuklarına muhteşem bir gece yaşattı. Performansıyla büyük beğeni toplayan Altuğ, enerjisi ve sahne şovuyla yine izleyenleri kendine hayran bıraktı.