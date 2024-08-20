Konser, saat 21:00'de başlayacak ve Aydın’ın etkileyici performansı, müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.

2006 yılında yayımladığı ilk albümü “Afili Yalnızlık” ile müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Emre Aydın, “Yılın En İyi Rock Müzik Sanatçısı”, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ve “Yılın En İyi Parçası” gibi birçok ödül kazanmıştı. Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, uzun yıllar sonra tekrar dinleyicileriyle buluşarak hit şarkılarını ve yeni çalışmalarını sahnede seslendirecek.